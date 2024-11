Burmester vor dem Abschied mit Kritik am DOSB

Vorstandschef Torsten Burmester vom Deutschen Olympischen Sportbund will Kölner Oberbürgermeister werden - und hätte sich für seine Kandidatur mehr Unterstützung seines Arbeitgebers gewünscht.

Vorstandschef Torsten Burmester beklagt mangelnde Unterstützung vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für seine Ambitionen bei der Wahl zum Kölner Oberbürgermeister im kommenden Jahr. „Wir suchen in dieser Gesellschaft händeringend nach Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren. Daher täten Arbeitgeber gut daran, ihren Arbeitnehmern so eine Kandidatur zu ermöglichen“, sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger.