Gukesh gegen Carlsen! Schach-Weltmeister zum Knaller nach Deutschland

Der neue Schach-Weltmeister Dommaraju Gukesh wird am Auftaktturnier der Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 in Deutschland teilnehmen - und dort unter anderem auf den Weltranglistenersten Magnus Carlsen treffen. Wie die Veranstalter mitteilten, nimmt Gukesh den neunten der zehn Plätze im Teilnehmerfeld des Turniers auf Gut Weissenhaus in Wangels an der Ostsee (7. bis 14. Februar) ein.