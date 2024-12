Ski-Superstar verpasst Podest knapp

Rückkehrerin Therese Johaug schafft es als Vierte nicht auf das Podest: Die 36 Jahre alte Norwegerin, am Freitag noch Zweite über zehn Kilometer , hielt sich zunächst in einer vierköpfigen Spitzengruppe. Im Zielsprint fehlten ihr aber die Kräfte, nach 51:19,3 Minuten gewann Diggins vor der Schwedin Jonna Sundling und Heidi Weng (Norwegen).

Johaug verpasst Podest bei Rückkehr

Bei den Männern verpasste Friedrich Moch am Sonntag als Elfter das erste deutsche Top-Ten-Ergebnis des Winters knapp. Für den ersten norwegischen Dreifachsieg der Saison sorgten Harald Östberg Amundsen, Jan Thomas Jenssen und Martin Löwström Nyenget. Der neunmalige Weltmeister Johannes Hösflot Kläbo, am Samstag Gewinner des Sprints, klagte am Morgen über Unwohlsein und ging nicht an den Start.