Tour de Ski: Carl und Hennig vorneweg - Moch zurückhaltend

Das erste Saison-Highlight findet in diesem Winter komplett in Italien statt.

Die Skilanglauf-Olympiasiegerinnen Victoria Carl und Katharina Hennig führen das deutsche Aufgebot für die 19. Tour de Ski rund um den Jahreswechsel (28. Dezember bis 5. Januar) an. Beim mittlerweile traditionellen Etappenrennen, das diesmal ausschließlich in Italien ausgetragen wird, will das Team des Deutschen Skiverbandes nach dem soliden, aber nicht überragenden Saisonstart einen entscheidenden Schritt Richtung WM ab Ende Februar machen.