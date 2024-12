WM-Bronze freut Steiner: "Schritt in die richtige Richtung"

SID 10.12.2024 • 15:32 Uhr "Das tut dem deutschen Gewichtheben sehr, sehr gut und zeigt, dass Fleiß sich lohnt", sagt der Peking-Olympiasieger nach Roberto Gutus Erfolg.

Für Matthias Steiner, bislang letzter deutscher WM-Medaillengewinner im Gewichtheben, hat der Bronzegewinn von Roberto Gutu in Bahrain eine große Bedeutung. „Das tut dem deutschen Gewichtheben sehr, sehr gut und zeigt, dass Fleiß sich lohnt“, sagte der Peking-Olympiasieger.

Gutu hatte am Montag in der Klasse bis 73 kg im Reißen 154 kg geschafft, seinen eigenen nationalen Rekord verbessert und die erste deutsche WM-Medaille seit Gold und Silber durch Steiner 2010 in Antalya geholt. „Roberto gehört damit in seiner Gewichtsklasse und dieser Disziplin zu den besten drei der Welt. Das ist großartig“, so Steiner.

Erfolg wichtig für das deutsche Gewichtheben

Der 42-Jährige sieht in Gutus Coup auch einen Fingerzeig für die Zukunft. „Nachdem der Bundesverband Deutscher Gewichtheber dieses Jahr niemanden nach Paris schicken konnte, ist dieser Erfolg jetzt logischerweise ein großer Schritt in die richtige Richtung“, so Steiner: „Bundestrainer Almir Velagic, einst selbst erfolgreicher Athlet, weiß natürlich, wie viel Arbeit noch vor dem Team liegt, um sich zu qualifizieren, aber wir sehen auch gerade bei Roberto, die Formkurve zeigt stetig nach oben.“