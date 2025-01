Skilanglauf: DSV-Ass verliert Platz zwei im Gesamtweltcup

Skilanglauf -Olympiasiegerin Victoria Carl hat im Kampf um die beste Platzierung einer deutschen Läuferin in der Geschichte des Gesamtweltcups einen Rückschlag erlitten. Im Schweizer Engadin musste sich die 29-Jährige aus Zella-Mehlis am Sonntag im Massenstartrennen über 20 km im freien Stil mit Platz zwölf begnügen und verlor ihren zweiten Rang in der Gesamtwertung.

Einen Monat vor Beginn der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) siegte die Norwegerin Astrid Öyre Slind und überholte Carl im Weltcup. Die deutsche Topläuferin hatte im Ziel 56,5 Sekunden Rückstand auf Slind. Carl, die zuletzt in Les Rousses als Zweite erstmals im WM-Winter auf das Podest gelaufen war, hatte schon am Samstag an Boden verloren, als sie in der Sprint-Qualifikation ausgeschieden war.