Skilanglauf: Hennig im Engadin nicht am Start

Training statt Weltcup: Die Olympiasiegerin verzichtet mit Blick auf die WM auf einen Start in der Schweiz.

Training statt Weltcup: Die Olympiasiegerin verzichtet mit Blick auf die WM auf einen Start in der Schweiz.

Die 28-Jährige, die wegen einer Erkältung bereits die Tour de Ski rund um den Jahreswechsel verpasst hatte, verzichtet am Wochenende auf die Rennen im Engadin. Abgesehen von der Mixed-Staffel am Freitag werden in der Schweiz nur Rennen im Freistil gelaufen, Hennig bevorzugt aber den klassischen Stil.