SWR: Vorwürfe am Turnstützpunkt Mannheim

Nach den schwerwiegenden Vorwürfen von Spitzenathletinnen wegen Fehlverhaltens am Bundesstützpunkt in Stuttgart rückt nun auch der Turn-Stützpunkt Mannheim in den Fokus. In einer am Mittwoch veröffentlichen SWR-Recherche berichteten drei ehemalige Turnerinnen „von teils harschen Trainingsmethoden“ unter der heutigen Nachwuchs-Bundestrainerin Claudia Schunk, die von 2006 bis 2017 den Stützpunkt geleitet hatte.