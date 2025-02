Badminton-EM: Deutschland im Halbfinale

Das deutsche Badminton-Team hat bei der Mixed-EM in Baku als Gruppenzweiter das Halbfinale erreicht. Nach der 0:5-Pleite gegen Vize-Europameister Frankreich zum Auftakt siegte die Auswahl von Bundestrainer Hannes Käsbauer am Freitag gegen die Niederlande mit 5:0, mit demselben Ergebnis wurde am Donnerstag bereits Tschechien bezwungen.