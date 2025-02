Ski-WM beginnt mit einem besonderen Auftritt

SID 26.02.2025 • 21:08 Uhr Die Titelkämpfe in Trondheim sind mit der Qualifikation der kleinen Langlauf-Nationen gestartet. Zwei Multitalente mit besonderer Geschichte schlagen sich wacker.

Mit der Qualifikation der kleinen Langlauf-Nationen und einem bemerkenswerten Doppelstart haben am Mittwoch die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim begonnen. Um 13.30 Uhr ging Celine Marti aus Haiti mit der Startnummer 1 ins Rennen über 7,5 km. Die 45-Jährige war zwei Wochen zuvor bei der Alpin-WM in Saalbach-Hinterglemm im Slalom und Riesenslalom angetreten.

Marti, für die es nach fünf alpinen Weltmeisterschaften die ersten im Skilanglauf sind, schlug sich tapfer, ließ ein halbes Dutzend Läuferinnen hinter sich. Bei 13:58 Minuten Rückstand auf Quali-Siegerin Chen Lingshuang aus China, die 22:44 Minuten lang unterwegs war, verpasste Marti den Einzug ins „Hauptfeld“ über 10 km am kommenden Dienstag deutlich.

Multi-Talente aus Haiti und Brasilien

Neben Marti ragte die Brasilianerin Jacqueline Mourao, ebenfalls bereits 45 Jahre alt, als Multitalent heraus. Mourao hat seit 2004 an drei Olympischen Sommerspielen im Radsport und fünf Winterspielen im Skilanglauf sowie Biathlon teilgenommen. 2014 in Sotschi und 2022 in Peking war sie Brasiliens Fahnenträgerin.

Noch waren die riesigen Tribünen im Granasen-Skizentrum weitgehend menschenleer, dies wird sich in den kommenden Tagen ändern: Vor allem die Staffelrennen im Skilanglauf mit dem Duell der Erzrivalen Norwegen und Schweden werden Zehntausende Fans anziehen.

Bis zum 9. März werden bei den zweiten Nordischen-Weltmeisterschaften in Trondheim nach 1997 25 Wettbewerbe ausgetragen, hinzu kommen erstmals zwei Entscheidungen im Para-Langlauf. Offiziell eröffnet wird die WM am Mittwochabend auf dem Torvet-Platz in der Innenstadt von Trondheim.