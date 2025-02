Sporthilfe fordert Steuerfreiheit auf Prämien

Darüber hinaus pocht die Sporthilfe in dem Papier auf eine freiwillige berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung und bietet sich als „Impulsgeber für moderne Strukturen“ an. „Die Investition in den olympischen und paralympischen Spitzensport ist eine Investition in Vorbilder, die unsere Gesellschaft dringend braucht“, sagte Orgeldinger.