Turnen: Elisabeth Seitz verpasst Heim-EM

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz wird die Heim-EM in Leipzig im Mai verletzungsbedingt verpassen. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag mitteilte, leidet die 31-Jährige an einem Anriss der Supraspinatussehne der rechten Schulter, was ihr eine Teilnahme unmöglich macht.