Koalition: Staatsminister für Sport, Unterstützung für Olympia

Der organisierte Sport in Deutschland hatte im Dezember zehn Forderungen formuliert - und wurde teilweise erhört.

Der Staatsminister für Sport im Kanzleramt soll kommen, die Unterstützung für die Olympiabewerbung bleiben - und die im internationalen Vergleich immer mehr zurückfallende Spitze effizienter gefördert werden: Die künftige Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD hat zahlreiche Forderungen des organisierten Sports in Deutschland in ihrem Koalitionsvertrag berücksichtigt. Das geht aus dem 146 Seiten umfassenden Entwurf mit dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ hervor, der am Mittwoch vorgestellt wurde.