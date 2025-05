Seitz blickt optimistisch auf Turn-Krise: "Es wird etwas getan"

Elisabeth Seitz blickt nach ihrem Karriereende, das sie am Donnerstag im Rahmen der Heim-EM in Leipzig bekannt gab , mit Optimismus auf die aktuelle Missbrauchsdebatte im deutschen Turnen. „Es wird etwas getan“, sagte die deutsche Rekordmeisterin dem Sport-Informations-Dienst (SID).

„Es war ein riesiger Einschlag, wir sind in einer Krise“, beschrieb sie die Situation rund um die Missbrauchsmeldungen an den Stützpunkten in Stuttgart und in Mannheim, die in den Monaten um den Jahreswechsel publik geworden waren, „aber ich sehe es als Chance, dass wir in Zukunft sagen können: Jetzt läuft es richtig gut.“