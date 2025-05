Snooker-WM: Zhao nach der ersten Session klar auf Titelkurs

Der Chinese Zhao Xintong hat auf der Jagd nach seinem ersten Weltmeistertitel im Finale der Snooker-WM einen Bilderbuchstart hingelegt. In der ersten Session dominierte der 28-Jährige den dreimaligen Champion Mark Williams (50) aus Wales nach Belieben und erspielte sich eine 7:1-Führung. Zhao ist damit überraschend klar auf Kurs, der erste Weltmeister aus Asien werden.

Der Weg bis zur WM-Krone ist allerdings noch lang, elf weitere Frames muss Zhao im Crucible Theatre von Sheffield dazu noch für sich entscheiden. Die zweite Session folgt am Sonntagabend (20.00 Uhr MESZ), die dritte und möglicherweise bereits entscheidende, ist für Montag (14.00 Uhr MESZ/jeweils Eurosport) angesetzt.

In Session eins präsentierte sich Zhao von Beginn an in bestechender Form und gewann gleich die ersten drei Frames, zwei davon mit Century-Breaks. Zwar gelang es Williams dann, den Lauf des Linkshänders zu durchbrechen, doch Zhao zog anschließend immer weiter davon. Zum Abschluss der Session verschaffte er sich mit einem weiteren Century-Break von 104 Punkten den vorläufigen Sechs-Frames-Vorsprung.