Superbike-Weltmeister wechselt in die MotoGP

Toprak Razgatlioglu greift ab der kommenden Saison in der MotoGP an. Der Superbike-Weltmeister gilt als hochveranlagt.

Ungewöhnlicher Aufstieg: Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (28) erhält ab der kommenden Saison seine Chance in der MotoGP. Der Türke wird in der Motorrad-Königsklasse eine Yamaha des Pramac-Teams steuern, das teilten die Japaner am Dienstag mit. Razgatlioglu verlässt damit das BMW-Team in der Superbike-WM nach zwei gemeinsamen Jahren.