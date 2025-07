Tragödie in Magny-Cours: Moto2-Talent Borja Gómez stirbt mit 20

Abschied von einem außergewöhnlichen Talent und Freund

"Mit tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass Borja Gómez verstorben ist. Neben seinem außergewöhnlichen Talent als Fahrer werden wir Borja als den großartigen Menschen in Erinnerung behalten", hieß es im Posting: "Seine Freundlichkeit und sein Lächeln werden uns ewig begleiten. Wir werden ihn immer in unseren Herzen tragen. Wir lieben dich, Borja. Ruhe in Frieden."

Vom Moto2-Pilot zum Spitzenreiter in der Stock-EM

Gómez, geboren in San Javier nahe Murcia, hat 15 Rennen in der Moto2 bestritten und schaffte es dabei einmal in die Punkte. In der Stock-EM lag er im Klassement nach einem zweiten Platz in Estoril/Portugal und einem Sieg in Jerez/Spanien an der Spitze. 2021 und 2024 war Gómez in der Supersport-WM an den Start gegangen.