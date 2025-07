Diogo Jota ist tot: Ronaldo und die Fußballwelt stehen unter Schock

SPORT1 03.07.2025 • 12:36 Uhr Der Fußball trauert um Diogo Jota und seinen Bruder André Silva. Nicht nur Cristiano Ronaldo reagiert mit bewegenden Worten auf die tödliche Tragödie.

Die Fußballwelt steht unter Schock. Die tragische Nachricht vom Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva verbreitete sich wie ein Lauffeuer - wahrhaben will den schrecklichen Vorfall niemand.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Man sagt, dass wir Menschen nur verlieren, wenn man sie vergisst. Ich werde dich nie vergessen“, schrieb Rúben Neves bei Instagram. Der portugiesische Nationalspieler war einer der ersten, die sich zu Jota äußerten. Viele andere folgten.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Cristiano Ronaldo (portugiesischer Nationalspieler): „Das ergibt keinen Sinn. Gerade waren wir zusammen in der Nationalmannschaft, gerade hast du geheiratet. Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern, ich spreche mein Beileid aus und wünsche ihnen alles Kraft der Welt. Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruht in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen.“

Pepe (Ex-Nationalspieler Portugals): „Mit großer Trauer habe ich die Nachricht des Todes von Diogo Jota und seinem Bruder André erhalten. Ein vorzeitiger, schmerzlicher Verlust, der uns alle ärmer macht - als Kollegen, als Freunde und als Fußballliebhaber. In diesem Moment tiefen Schmerzes übermittle ich der Familie, den Freunden und allen, die sie liebten, meine aufrichtigen Gefühle. Mögen sie Kraft in der Liebe und in den Erinnerungen finden, die sie hinterlassen haben. Ruhe in Frieden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Raúl Jiménez (ehemaliger Jota-Mitspieler): „Es ist schwer, eine solche Nachricht zu erhalten, und ich kann es immer noch nicht fassen. Ein hervorragender Kamerad, Freund und vor allem ein großartiger Vater. Danke für alles, mein Freund, wir werden dich immer in Erinnerung behalten. Eine Umarmung in den Himmel.“

Jamie Carragher (Liverpool-Legende): „Verheerende Nachrichten über Diogo Jota und seinen Bruder André. Die Gedanken sind bei allen Familienmitgliedern und Freunden, insbesondere bei seiner Frau Rute und seinen drei wunderbaren Kindern.“

Fernando Santos (ehemaliger Portugal-Trainer): „Ich bin schockiert und sprachlos. Es ist ein sehr trauriger Moment für die Familie. Er begann mit mir in der Nationalmannschaft... Es ist ein trauriger Moment für alle, besonders für diejenigen, die mit ihm gearbeitet haben, denn alle mochten ihn.“

FC Liverpool von Jota-Tod erschüttert

FC Liverpool: „Der Liverpool Football Club ist erschüttert über den tragischen Tod von Diogo Jota. Der FC Liverpool wird zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben und bittet darum, die Privatsphäre von Diogos und Andrés Familie, Freunden, Teamkollegen und Vereinsmitarbeitern zu respektieren, während sie versuchen, mit dem unvorstellbaren Verlust fertig zu werden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Sporting Lissabon: „Die Welt des Fußballs ist ärmer geworden. Sporting CP drückt sein Bedauern über den Tod des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota und seines Bruders André Silva aus. Unser herzliches Beileid an die gesamte Familie in dieser schweren Zeit“.

Wolverhampton Wanderers: „Wir sind untröstlich. Diogo wurde von unseren Fans bewundert, von seinen Mannschaftskameraden geliebt und von allen, die während seiner Zeit bei den Wolves mit ihm gearbeitet haben, geschätzt. Die Erinnerungen, die er geschaffen hat, werden nie vergessen werden.“

Reinaldo Teixeira (Portugals Liga-Chef): „Wir haben auf tragische und unerwartete Weise zwei junge Spieler verloren, die sich neben ihrer Qualität auf dem Spielfeld auch immer durch ihren Charakter und ihr Vorbild ausgezeichnet haben.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Stephen Bunting (Dartsspieler und Liverpool-Fan): „Solch traurige Nachrichten. Ruhe in Frieden, Diogo Jota. Was für ein netter Mensch. So ein trauriger Tag für die Fußballwelt und darüber hinaus. Auch gerade erst verheiratet. Mein Herz gilt der Familie und wir alle beten. You‘ll Never Walk Alone.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Auch der DFB bekundet sein Beileid

Iker Casillas (ehemaliger Torhüter): „Ruhe in Frieden.“

Rafael Nadal (spanischer Tennis-Star): „Was für eine traurige und schmerzhafte Nachricht. All meine Zuneigung, Zuneigung und Unterstützung für seine Frau, seine Kinder, seine Familie und seine Freunde in einer so schwierigen Zeit.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Joaquim Evangelista (Präsident der Players Union): „Zwei außergewöhnliche Menschen, von unübertroffener Bescheidenheit, Aufmerksamkeit und Fürsorge für andere. Über das enorme Fußballtalent hinaus waren sie gute Menschen, die mich und mein gesamtes Team in der Spielergewerkschaft geprägt haben. Mit dem Glauben, der uns in diesen Momenten leitet, haben wir Idole dieser Generation verloren, wir haben zwei Männer von großem Wert verloren, aber wir müssen ihr Vermächtnis ehren, indem wir ihrem Beispiel der Güte und ihrer Art zu leben folgen. Ruhet in Frieden, Diogo und André. Dies ist ein sehr trauriger Tag, für den Fußball und für Portugal“

UEFA: „Im Namen der europäischen Fußballgemeinschaft sind wir zutiefst bestürzt über den tragischen Tod von Diogo Jota, portugiesischer Nationalspieler und Stürmer des FC Liverpool, sowie seines Bruders André Silva. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden, Mannschaftskameraden und allen, die von diesem herzzerreißenden Verlust betroffen sind.“