Neue Details zum Tod von Extremsportler Felix Baumgartner

Nach dem tödlichen Paragliding-Unfall von Extremsportler Felix Baumgartner gibt es neue Details. Der Österreicher war am 17. Juli an der italienischen Adriaküste abgestürzt – nun wurden neue Informationen zur Todesursache kommuniziert.

Ursache des Kontrollverlustes bleibt unklar

Die Ermittler prüfen nun, ob eine am Fluggerät montierte Kamera den Absturz ausgelöst haben könnte. Der Verdacht: Das Equipment könnte in den Propeller geraten sein. Auch Bodycam-Aufnahmen und das Fluggerät selbst werden aktuell ausgewertet.

„Er starb bei dem, was er am meisten liebte“

Seine Lebensgefährtin Mihaela Schwartzenberg (55) schilderte auf Facebook die dramatischen Momente nach dem Aufprall. „Er starb bei dem, was er am meisten liebte – dem Fliegen – an einem glücklichen Ort (...), während ich seine Hände hielt und ihn anschrie, zu kämpfen“, schrieb die rumänische Moderatorin in emotionalen Worten.