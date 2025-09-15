Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
BASKETBALL-EM
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Sportmix>

Schach-Sensation: Deutscher erkämpft WM-Kandidatenticket!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Deutsche Sensation im Schach

Der deutsche Großmeister Matthias Blübaum schreibt in Usbekistan deutsche Schach-Geschichte.
Matthias Blübaum gelingt Historisches
Matthias Blübaum gelingt Historisches
© IMAGO/SID/Malte Ossowski/Sven Simon
SID
Der deutsche Großmeister Matthias Blübaum schreibt in Usbekistan deutsche Schach-Geschichte.

Der deutsche Großmeister Matthias Blübaum hat als erster Deutscher seit 34 Jahren die Chance auf ein Duell um den Weltmeistertitel. Der 28-Jährige aus Lemgo sicherte sich beim FIDE Grand Swiss im usbekischen Samarkand mit dem zweiten Platz eines der beiden Tickets für das Kandidatenturnier, in dem der Herausforderer für den indischen Titelverteidiger Dommaraju Gukesh (19) ausgespielt wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich hätte niemals erwartet, dass ich das schaffen kann. Umso schöner, dass es geklappt hat“, sagte Blübaum nach seinem Coup, nur der Niederländer Anish Giri lag vor ihm. Wann und wo Blübaum die Gelegenheit hat, sich gegen sieben andere Großmeister für die WM zu qualifizieren, steht noch nicht fest. Vincent Keymer verpasste das Kandidatenturnier knapp, der 20-Jährige lag nach Punkten gleichauf mit Blübaum, hatte aber die schwächere Wertung.

Der Deutsche Schachbund (DSB) reagierte euphorisch auf die Leistung Blübaums. Diese sei „fantastisch. Er war die ganze Zeit vorne dabei, das ist nicht hoch genug einzuschätzen für einen Underdog“, sagte Präsidentin Ingrid Lauterbach.

Letztmals spielte in Robert Hübner 1991 in Sarajevo ein Deutscher bei einem anerkannten Kandidatenturnier mit.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite