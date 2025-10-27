Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
DARTS
FORMEL 1
US-SPORT
HANDBALL
WINTERSPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Sportmix>

Motorrad-Pilot Dettwiler stabil, Zustand weiter kritisch

Update zum verunglückten Moto3-Fahrer

Noah Dettwiler wurde in den vergangenen Stunden mehrfach operiert, alle Eingriffe waren nach Teamangaben erfolgreich.
Weiter große Sorgen um Noah Dettwiler
Weiter große Sorgen um Noah Dettwiler
© AFP/SID/ANDREAS SOLARO
SID
Noah Dettwiler wurde in den vergangenen Stunden mehrfach operiert, alle Eingriffe waren nach Teamangaben erfolgreich.

Nach seinem folgenschweren Unfall beim Großen Preis von Malaysia ist Motorrad-Pilot Noah Dettwiler nach Angaben der Ärzte stabil, sein Zustand aber weiter kritisch. Das gab CIP Green Power, Rennstall des Schweizers, am Montag bekannt.

Der 20-Jährige wurde laut Mitteilung in den vergangenen Stunden mehrfach operiert, alle Eingriffe waren demnach erfolgreich. Weitere Updates gab es zunächst nicht.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Dettwiler hatte am Sonntag lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. In der Aufwärmrunde vor dem Moto3-Rennen in Sepang war Jose Antonio Rueda, der neue Weltmeister aus Spanien, mit hoher Geschwindigkeit ins Heck von Dettwilers Maschine gefahren. Dieser war vor der Kollision langsam unterwegs und wurde von seiner Maschine geschleudert.

Später hatte Dettwilers Vater Andy der Schweizer Zeitung Blick gesagt, dass die Ärzte um das Leben seine Sohnes gekämpft hätten. Der Rennfahrer hat laut Blick „mehrere Herzstillstände“ erlitten und „viel Blut verloren“. Es seien zudem „Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen“ worden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite