Nach fast 67 Stunden: Influencer gewinnt brutale Marathon-Challenge

Annabella Aulinger 06.10.2025 • 12:42 Uhr Kim Gottwald gewinnt den „Last Soul Ultra“ nach über 400 Kilometern. An der Organisation des Ultra-Marathons war auch André Schürrle, Weltmeister von 2014, beteiligt.

Am Montagmorgen um 6.52 Uhr ist Kim Gottwald als „Last Man Standing“ über die Ziellinie des Ultra-Marathons „Last Soul Ultra“ gelaufen. 448,9 Kilometer und fast 67 Stunden dauerte es, bis das Rennen in Nordrhein-Westfalen sein Ende fand. Es gilt als der härteste Ultra-Marathon Deutschlands.

Gottwald lief seit Freitagmittag gegen 99 Mitstreiter, welche nach eigener Kraft entscheiden, wann sie das Rennen auf dem 6,7 Kilometer langen Rundkurs beenden. Zu jeder vollen Stunde kommt eine neue Runde hinzu, bis nur noch ein „Last Man Standing“ übrig ist. Zwischen den Runden war bei den meisten Teilnehmern nur gerade genug Pause, um Nahrung zu sich nehmen oder sich wenige Minuten auszuruhen.

Seit Sonntag, 16 Uhr, waren nur noch Gottwald und der Wildcard-Teilnehmer Ello Elosrouti im Rennen. Da Elosrouti in der 67. Runde aufgegeben hatte, gewann Gottwald am Ende dieser Runde das Event.

Der Ultra-Marathon in Bornheim in Nordrhein-Westfalen wurde von Gottwald und dem Fußball-Weltmeister André Schürrle ins Leben gerufen. Auch letzterer nahm an der Veranstaltung teil, belegte aber nur Platz 69. Er lief nach 12 Runden eine Distanz von 80,4 Kilometern und benötigte für diese Distanz 11:38 Stunden.

So kam es zum „Last Soul Ultra“

Im Mai dieses Jahres gewann Gottwald den „Go One More Ultra“-Marathon in Texas - zusammen mit Kendall Picado Fellas. Da ein Unwetter das Rennen nach 57 Runden, also knapp 382 Kilometern, zu einem vorzeitigen Ende zwang, wurden dort zwei Läufer als Sieger gekürt.

Durch seine enorme Medien-Präsenz wurde Gottwald auf den sozialen Medien immer berühmter. Innerhalb eines Wochenendes erhielt der 22-Jährige über 100 Tausende neue Follower.

Für Gottwald war jedoch ein Ende noch lange nicht in Sicht: Es gibt ja auch noch einen deutschen Rekord, den es zu brechen gilt.