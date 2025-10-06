MotoGP-Schock: Zwangspause für Weltmeister Márquez

SID 06.10.2025 • 19:27 Uhr Marc Márquez kann in Australien und Malaysia nicht an den Start gehen. Seine Schulterverletzung fällt aber glimpflicher aus als erwartet.

Nach seinem Sturz in Indonesien wird MotoGP-Weltmeister Marc Márquez die kommenden beiden Rennwochenenden aufgrund einer Schulterverletzung verpassen. Der spanische Ducati-Werkspilot habe eine „Fraktur an der Basis des Processus coracoideus (knöcherner Vorsprung des Schulterblatts, Anm. d. Red.) und eine Bänderverletzung an der rechten Schulter“ erlitten, hieß es in einem Statement.

Márquez war am Sonntag nach einem Crash bereits in der ersten Runde ausgeschieden und zu weiteren Untersuchungen nach Madrid geflogen.

Márquez kann damit nicht in Australien (17. bis 19. Oktober) und Malaysia (24. bis 26. Oktober) an den Start gehen. „Glücklicherweise ist die Verletzung nicht schwerwiegend, aber es ist wichtig, den Zeitplan für die Genesung einzuhalten“, sagte der siebenmalige MotoGP-Champion, der sich Ende September in Japan den Titel vorzeitig gesichert hatte.

Comeback vor Saisonfinale im Visier

Sein Ziel sei es, „vor Ende der Saison zurück zu sein, aber ohne die Empfehlungen der Ärzte zu überstürzen. Sowohl meine persönlichen als auch die Hauptziele des Teams wurden erreicht, daher ist es jetzt vorrangig, mich richtig zu erholen und zu 100 Prozent zurückzukehren.“ Insgesamt stehen noch vier Saisonrennen an.

