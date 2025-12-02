Wer wird Sportlerin oder Sportler des Monats November?

Bei der Wahl zum Sportler des Monats November stehen wie gewohnt drei Optionen zur Auswahl. Dabei handelt es sich um eine vierfache Medaillengewinnerin bei den Deaflympics sowie Erfolgsträger bei der Karate- und Sportschießen-WM.
Wer wird Sportler des Monats?
Auch im November gibt es zahlreiche Erfolge der deutschen Spitzensportler zu feiern. Wer von den Nominierten wird die Auszeichnung in diesem Monat erhalten?
Tessa Lange holte bei den Deaflympics vier Medaillen
© IMAGO/AFLOSPORT
Die Nominierten im Überblick:
- Tessa Lange, Leichtathletik (Gold, zweimal Silber & Bronze bei den Deaflympics)
- Johanna Kneer, Karate (Gold bei der Karate-WM)
- Maximilian Dallinger, Luftgewehr Einzel & Team (Gold & Silber bei der Sportschießen-WM)
Gewählt werden die Sportler des Monats regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von SPORT1 und der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).