Autopsie enthüllt Drogenmix: Schach-Star Naroditsky stirbt mit 29

Schach-Großmeister Daniel Naroditsky litt vor seinem Tod unter Herzrhythmusstörungen und hatte mehrere Drogen im Blut. Das geht aus einem toxikologischen Gutachten des Gerichtsmedizinischen Instituts von North Carolina hervor, das den Tod als Unfall einstuft. Der US-Amerikaner war im Oktober 2025 im Alter von nur 29 Jahren gestorben.

Methamphetamin, Amphetamin und das pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel Kratom wurden in Naroditskys Körper gefunden, die Substanzen als mitursächliche Faktoren für den Tod aufgeführt. Die Konzentrationen hätten allerdings in einem Bereich gelegen, der als „nicht toxisch/nicht tödlich“ gilt.