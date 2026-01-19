Laureus Awards 2026: Ort und Termin stehen fest

In drei Monaten versammelt sich die Sport-Prominenz in Madrid. Dann werden herausragende Leistungen mit dem Laureus Awards belohnt.

Auch in diesem Jahr gehört die Verleihung der Laureus World Sports Awards zu den sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkten: Am 20. April werden die wertvollen Auszeichnungen im Cibeles-Palast der spanischen Hauptstadt Madrid verliehen.

„Ich fühle mich wirklich geehrt, dass meine Heimatstadt erneut Gastgeber dieser wunderbaren Feier des globalen Sports ist“, sagte Fußball-Legende Raúl zu der am Montag verkündeten Nachricht.

Der ehemalige Stürmerstar von Real Madrid, der im Herbst seiner Karriere auch für Schalke 04 spielte, betonte: „Die Laureus World Sports Awards sind nicht nur deshalb etwas Besonderes, weil sie sportliche Leistungen und Erfolge würdigen, sondern auch, weil sie die positiven Veränderungen hervorheben, die der Sport in unserer Gesellschaft bewirken kann.“

Laureus Award wird in sieben Hauptkategorien vergeben

Die Laureus-Statuette geht an die Gewinner in sieben Hauptkategorien. Ausgewählt werden sie von der Laureus World Sports Academy.

Die Liste der Nominierten wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die Awards werden seit dem Jahr 2000 für herausragende sportliche und gesellschaftliche Leistungen vergeben.