Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
HANDBALL-EM
WINTERSPORT
US-SPORT
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MOTORSPORT
AFRIKA-CUP
MEHR
Mehr
Sportmix>

Laureus Awards 2026: Ort und Termin stehen fest

Dann werden die Laureus Awards vergeben

In drei Monaten versammelt sich die Sport-Prominenz in Madrid. Dann werden herausragende Leistungen mit dem Laureus Awards belohnt.
Laureus-Botschafter Jude Bellingham äußert sich zum Welttag der psychischen Gesundheit. Der Real-Star spricht offen über den Druck durch soziale Medien.
In drei Monaten versammelt sich die Sport-Prominenz in Madrid. Dann werden herausragende Leistungen mit dem Laureus Awards belohnt.

Auch in diesem Jahr gehört die Verleihung der Laureus World Sports Awards zu den sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkten: Am 20. April werden die wertvollen Auszeichnungen im Cibeles-Palast der spanischen Hauptstadt Madrid verliehen.

„Ich fühle mich wirklich geehrt, dass meine Heimatstadt erneut Gastgeber dieser wunderbaren Feier des globalen Sports ist“, sagte Fußball-Legende Raúl zu der am Montag verkündeten Nachricht.

Der ehemalige Stürmerstar von Real Madrid, der im Herbst seiner Karriere auch für Schalke 04 spielte, betonte: „Die Laureus World Sports Awards sind nicht nur deshalb etwas Besonderes, weil sie sportliche Leistungen und Erfolge würdigen, sondern auch, weil sie die positiven Veränderungen hervorheben, die der Sport in unserer Gesellschaft bewirken kann.“

Laureus Award wird in sieben Hauptkategorien vergeben

Die Laureus-Statuette geht an die Gewinner in sieben Hauptkategorien. Ausgewählt werden sie von der Laureus World Sports Academy.

Die Liste der Nominierten wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die Awards werden seit dem Jahr 2000 für herausragende sportliche und gesellschaftliche Leistungen vergeben.

Zu den bisherigen Preisträgern gehören Weltstars wie Pelé, Dirk Nowitzki oder Tiger Woods.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite