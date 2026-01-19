MotoGP 2026 live im Free-TV: DF1 zeigt 12 WM-Rennen!

SID 19.01.2026 • 10:57 Uhr Der Free-TV-Sender zeigt unter anderem den Deutschland-GP auf dem Sachsenring.

Wie zuletzt können Motorradfans auch in diesem Jahr zwölf WM-Läufe live im deutschen Free-TV verfolgen. Der Sender DF1 überträgt in Kooperation mit ServusTV ausgewählte Rennen der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3.

"Motorrad-Action, packende Duelle und pure Rennsport-Emotionen gehören für uns ins Free-TV. Wir wollen die Begeisterung für den Motorsport weiter entfachen und den Fans an den Rennwochenenden echtes Adrenalin liefern", sagte DF1-Geschäftsführer David Müller.

Mit 22 Rennwochenenden von Buriram bis Valencia