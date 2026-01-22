Gold-Heldin Gebhardt neu im Athleten-Präsidium

SID 22.01.2026 • 15:40 Uhr Alica Gebhardt komplettiert das Gremium als Vertreterin der nicht-olympischen Sportarten.

Die Rettungsschwimmerin Alica Gebhardt ist als Vertreterin der nicht-olympischen Sportarten ins Präsidium der unabhängigen Athletenvertretung Athleten Deutschland berufen worden. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus dem nicht-olympischen Spitzensport und als Athletenvertreterin im Rettungsschwimmen künftig stärker einzubringen“, sagte die 28-Jährige.

World-Games-Goldheldin 2025 stärkt Athletenvertretung

„Ihre Perspektive wird unser Team bereichern und dabei helfen, die Interessen aller Athletinnen und Athleten noch besser zu vertreten“, erklärte Präsidentin Pia Greiten die Berufung der Berlinerin, die im Rettungsschwimmen bei den Weltspielen nicht-olympischer Disziplinen, den World Games 2025, zweimal Gold und einmal Silber gewonnen hatte.