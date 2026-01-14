Sie ist Olympiasiegerin und gewann im vergangenen bei der WM in Rio fünf Goldmedaillen - bei der Wahl zur Turnerin des Jahres 2025 hat es für die Rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev dennoch nur zu Platz zwei gereicht.
Überraschung um Olympiasiegerin
Die 19-Jährige musste sich bei der vom Deutschen Turner-Bund (DTB) durchgeführten Wahl der Kunstturnerin Karina Schönmaier geschlagen geben. Stimmberechtigt waren rund 10.000 Fans und Medienschaffende.
Premiere für Schönmaier: Turnerin des Jahres trotz starker Konkurrenz
Schönmaier hatte sich im Mai des vergangenen Jahres in Leipzig zur Doppel-Europameisterin gekürt. „Ich freue mich wirklich sehr, gegen die starke Konkurrenz zum ersten Mal zur Turnerin des Jahres gewählt worden zu sein“, sagte die 20-Jährige.
Schönmaier erhielt 38,96 Prozent der Stimmen, Varfolomeev kam auf 31,85 Prozent. Dritte wurde die Kunstturnerin Helen Kevric, die sich bei der EM in Leipzig eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen hatte.
Kunstturn-Trio dominiert: Toba siegt vor Eder und Dunkel
Bei den Männern machten die Kunstturner die ersten drei Plätze unter sich aus, es siegte Andreas Toba (34,11 Prozent) vor Mixed-Europameister Timo Eder und Nils Dunkel, der in Leipzig Gold am Barren gewonnen hatte.
Toba hatte im vergangenen Jahr seine Karriere beendet, zum Abschluss sicherte er sich bei der Heim-EM im letzten Wettkampf seiner Laufbahn Silber am Reck.