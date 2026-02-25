Neue Rolle für Turn-Superstar Biles

SPORT1 25.02.2026 • 20:57 Uhr Turn-Superstar Simone Biles schließt sich als Botschafterin der Laureus-Bewegung an. Die 28-Jährige startet ihr Kapitel in Mailand.

Der US-amerikanische Turn-Superstar Simone Biles hat sich als Botschafterin der Laureus-Bewegung angeschlossen.

„Laureus hat seit vielen Jahren eine bedeutende Rolle in meiner Karriere gespielt, und ich bin unglaublich stolz darauf, vier Mal als Laureus-Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden zu sein, darunter auch bei der letztjährigen Preisverleihung in Madrid, die für mich ein unvergesslicher Abend war. Heute bin ich ebenso stolz darauf, als Botschafterin zu Laureus zu kommen“, wurde die 28-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.

„Es ist mir eine Ehre, Laureus zu unterstützen, da ich die große Idee teile, die im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Laureus steht: dass Sport die Kraft hat, die Welt zu verändern“, ergänzte Biles.

Biles beginnt neue Rolle in Italien

Biles, die bei Olympischen Spielen siebenmal Gold gewinnen konnte und viermalige Gewinnerin des Laureus Sportswoman of the Year Award ist, besuchte mit ihrem Ehemann Jonathan Owens die Olympischen Spiele in Norditalien.

Anschließend besuchte sie die Polisportiva Garegnano, ein von Laureus unterstütztes Turn- und Multisportprojekt, das Kindern und Jugendlichen – insbesondere Mädchen – sichere und integrative Möglichkeiten bietet, durch Sport Selbstvertrauen zu entwickeln, Widerstandsfähigkeit aufzubauen und Lebenskompetenzen zu erwerben.

„Ich habe diese Kraft in Aktion gesehen – wie Sport Türen öffnen, Selbstvertrauen aufbauen und jungen Menschen helfen kann, sich gesehen und unterstützt zu fühlen. Ich bin begeistert davon, dass Laureus sich auf die besonderen Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen konzentriert, und der Besuch bei den Mädchen in Mailand hat mir wieder vor Augen geführt, warum diese Arbeit so wichtig ist: ihre Energie, ihre Entschlossenheit, ihre Freude", führte Biles aus.