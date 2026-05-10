Folger bei MotoGP-Comeback chancenlos

SID 10.05.2026 • 14:53 Uhr Jonas Folger kann bei seinem MotoGP-Comeback nicht mit den Stammpiloten mithalten. Jorge Martín feiert derweil einen Doppelsieg.

Bei seinem Comeback in der MotoGP hat Ersatzmann Jonas Folger nicht mit den Stammpiloten mithalten können.

Beim Großen Preis von Frankreich in Le Mans wurde der 32-Jährige mit gut 70 Sekunden Abstand zur Spitze Letzter (18.), sah aber zumindest die Zielflagge. Im Sprint am Vortag war Folger, der beim Team Tech3-KTM für den Spanier Maverick Vinales startete, in der zweiten Runde gestürzt und ausgeschieden.

MotoGP: Márquez nicht mit dabei

Nach seinem Sprintsieg am Samstag gewann Jorge Martín auch den Grand Prix. Der Spanier setzte sich vor seinem Aprilia-Teamkollegen Marco Bezzecchi durch und liegt im Klassement nur noch einen Punkt hinter dem WM-Spitzenreiter aus Italien. Bezzecchi steht bei 128, Martín bei 127 Zählern. Dritter wurde beim erste Aprilia-Dreifachsieg der MotoGP-Geschichte Ai Ogura (Japan). Martín hatte 2024 auf seinem Weg zum WM-Titel ebenfalls beide Rennen in Le Mans gewonnen.

Am Sonntag nicht mehr dabei war Marc Márquez. Der Weltmeister hatte bei einem schweren Sturz im Sprint einen Bruch des fünften Mittelfußknochens am rechten Fuß und muss operiert werden. Beim Eingriff wird auch ein Problem an der Schulter versorgt.