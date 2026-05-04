Hochspannung versprochen: Enges Finale bei der Snooker-WM

SID 04.05.2026 • 17:24 Uhr Nach einer kleinen Aufholjagd von Shaun Murphy ist das Finale der Snooker-Weltmeisterschaft wieder völlig offen. Die finale Session am Montagabend verspricht Hochspannung.

Hochspannung im Crucible Theatre: Nach einer kleinen Aufholjagd von Shaun Murphy ist das Finale der Snooker-Weltmeisterschaft wieder völlig offen.

Der Weltmeister von 2005 sicherte sich am Finaltag im englischen Sheffield gleich die ersten fünf Frames der Nachmittagssession, in die Entscheidung ab 20 Uhr (MEZ) gegen seinen chinesischen Widersacher Wu Yize geht der 43-Jährige nun mit einem knappen 12:13 Rückstand.

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Den Vortag hatte Wu noch mit einer 10:7-Führung beendet, zum Auftakt am Montag präsentierte sich der 22 Jahre alte Shootingstar des Turniers jedoch zunächst völlig von der Rolle.

Auch Murphy, bei seinem Finaltriumph vor 21 Jahren im selben Alter wie sein Gegner, zeigte sich von Beginn an nicht fehlerfrei – aber während Wu zunehmend die Nerven zu schwinden schienen, wuchs das Selbstbewusstsein des Briten. Fünf Frames sicherte er sich in Folge, dann meldete sich der Chinese plötzlich zurück.