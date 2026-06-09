Loris Karius unterstützt gemeinnützige Aktion

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zum Weltblutspendetag am 14. Juni auf. Gesichter der Kampagne „missingytpe – Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“ sind in diesem Jahr unter anderem Schalke-Torwart Loris Karius und Sportmoderatorin Jana Wosnitza.
Karius unterstützt besondere Aktion
Ziel der Aktion ist es, durch das Weglassen der Zeichen A, B und O, passend zu den Blutgruppen, in Texten, Logos und mehr auf fehlende Blutspenden aufmerksam zu machen.
„Zusammenhalt, Teamgeist und Hilfsbereitschaft sind für mich zentrale Werte. Jeder von uns kann von heute auf morgen auf Blutspenden angewiesen sein. Deshalb möchte ich meine Reichweite nutzen, um Menschen zur Blutspende zu motivieren“, wird Karius, dessen Vertragsverlängerung bei Schalke am Dienstag offiziell wurde, in einer Mitteilung zitiert.
Prominente Unterstützung für den guten Zweck
Jana Wosnitza, die für RTL verschiedene Sportformate moderiert und einst auch für SPORT1 tätig war, erklärte: „Als ich erfahren habe, dass nur drei von hundert Menschen überhaupt Blut spenden, war ich überrascht, wie wenige es sind – obwohl es echt easy und schnell geht und Leben retten kann. Unser Körper gleicht den Flüssigkeitsverlust innerhalb von 24 Stunden wieder aus. Der Ertrag ist so viel größer und bedeutender als der Aufwand.“
Weitere Botschafter der Kampagne sind TV-Moderator Thore Schölermann und Influencer Stefano Zarrella. Im letzten Jahr machten unter anderem Sami Khedira und Lena Oberdorf auf die Aktion aufmerksam.
Nach Angaben des DRK werden in Deutschland täglich rund 15.000 Blutspendenden benötigt, um das Gesundheitssystem mit unverzichtbaren Blutpräparaten sicher versorgen zu können.