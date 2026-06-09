Loris Karius unterstützt gemeinnützige Aktion

Lars Hinzberg 09.06.2026 • 17:32 Uhr Schalke-Profi Loris Karius und Sportmoderatorin Jana Wosnitza rufen zu mehr Blutspenden auf. Die beiden sind Teil einer Kampagne durch das Deutsche Rote Kreuz zum Weltblutspendetag am 14. Juni.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zum Weltblutspendetag am 14. Juni auf. Gesichter der Kampagne „missingytpe – Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“ sind in diesem Jahr unter anderem Schalke-Torwart Loris Karius und Sportmoderatorin Jana Wosnitza.

Ziel der Aktion ist es, durch das Weglassen der Zeichen A, B und O, passend zu den Blutgruppen, in Texten, Logos und mehr auf fehlende Blutspenden aufmerksam zu machen.

„Zusammenhalt, Teamgeist und Hilfsbereitschaft sind für mich zentrale Werte. Jeder von uns kann von heute auf morgen auf Blutspenden angewiesen sein. Deshalb möchte ich meine Reichweite nutzen, um Menschen zur Blutspende zu motivieren“, wird Karius, dessen Vertragsverlängerung bei Schalke am Dienstag offiziell wurde, in einer Mitteilung zitiert.

Prominente Unterstützung für den guten Zweck

Jana Wosnitza, die für RTL verschiedene Sportformate moderiert und einst auch für SPORT1 tätig war, erklärte: „Als ich erfahren habe, dass nur drei von hundert Menschen überhaupt Blut spenden, war ich überrascht, wie wenige es sind – obwohl es echt easy und schnell geht und Leben retten kann. Unser Körper gleicht den Flüssigkeitsverlust innerhalb von 24 Stunden wieder aus. Der Ertrag ist so viel größer und bedeutender als der Aufwand.“

Weitere Botschafter der Kampagne sind TV-Moderator Thore Schölermann und Influencer Stefano Zarrella. Im letzten Jahr machten unter anderem Sami Khedira und Lena Oberdorf auf die Aktion aufmerksam.