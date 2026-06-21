Nach Bezzecchi-Eklat: Márquez siegt in Brünn und mischt WM auf

SID 21.06.2026 • 14:49 Uhr Der Weltmeister liegt im Klassement nur noch 40 Punkte hinter der Spitze.

Nach dem Skandal um WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi hat MotoGP-Weltmeister Marc Márquez den Großen Preis von Tschechien gewonnen und sich endgültig im Titelrennen zurückgemeldet. Der Spanier setzte sich in Brünn überlegen vor dem Japaner Ai Ogura (Aprilia) und seinem Ducati-Teamkollegen Francesco Bagnaia (Italien) durch.

Bezzecchis Sperre lässt Vorsprung schrumpfen

Bezzecchi hatte am Samstag nach einem Sturz im Sprint einen Streckenposten geschlagen und war für den Grand Prix gesperrt worden. „Ich möchte mich bei der gesamten MotoGP-Community für mein Verhalten entschuldigen“, schrieb der Italiener später bei Instagram. Bezzecchi suchte den Streckenposten auch persönlich auf und bat um Entschuldigung.

Durch die Nullnummer schrumpfte Bezzecchis Vorsprung im Klassement weiter zusammen, der Aprilia-Pilot liegt nach neun WM-Stationen nur noch acht Punkte vor seinem spanischen Teamkollegen Jorge Martín (Spanien), der Neunter wurde. Márquez, zuletzt in Ungarn Sprint- und GP-Sieger, verkürzte seinen Rückstand zu Bezzecchi auf 40 Punkte.