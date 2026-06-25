IOC-Hammer: Skibergsteigen auch 2030 olympisch!

SID 25.06.2026 • 11:34 Uhr In "wenigen Wochen" soll die finale Entscheidung über die Sportarten in den französischen Alpen fallen. Die NoKo bangt weiter.

Skibergsteigen bleibt zumindest für eine weitere Auflage der Winterspiele im olympischen Programm. Die Sportart, die im Februar in Mailand/Cortina d’Ampezzo debütiert hatte, wurde durch die 146. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) für die Spiele 2030 in den französischen Alpen bestätigt. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry hatte mit ihrer Exekutive „SkiMo“ den Weg bereitet, die Anerkennung durch die Vollversammlung galt als Formsache.

Skibergsteigen glänzt, Kombi wackelt

„Die Welt hat bisher nur einen flüchtigen Eindruck davon erhalten, was das Skibergsteigen zu bieten hat – und die französischen Alpen bilden die perfekte Bühne, um dessen volles Potenzial zu präsentieren“, sagte die Französin Emily Harrop, Olympiasiegerin in der Mixedstaffel. Der kommende Gastgeber vereine „die Berge, die Kultur, das Fachwissen und die Leidenschaft“ für das Skibergsteigen.