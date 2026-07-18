Die Finals: 18-Jährige feiert Überraschungs-Coup

SID 24.07.2026 • 20:51 Uhr Silja Stöhr holt sich überraschend den Meistertitel im Mehrkampf. Die 18-Jährige kann ihr Glück kaum fassen.

Die 18 Jahre alte Turnerin Silja Stöhr hat Karina Schönmaier entthront und gleich bei ihrer Premiere den deutschen Meistertitel im Mehrkampf gewonnen. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich sehr emotional. Einfach krass“, sagte Stöhr in der ARD nach ihrem Sieg bei den Finals in Hannover.

Nach den ersten beiden von insgesamt vier Übungen lag die junge Heddesheimerin im Duell mit Titelverteidigerin Schönmaier noch knapp zurück. Doch nach der Übung am Schwebebalken ging Stöhr erstmals in Führung, bevor am Boden die Entscheidung fiel und die Überraschung perfekt war.

Stöhr kam letztlich auf 53,301 Punkte, die beiden Chemnitzerinnen Schönmaier (20) mit 52,933 und Pauline Schäfer-Betz mit 51,800 Punkten folgten auf den Plätzen zwei und drei. Die 29 Jahre alte Schäfer-Betz, 2017 Weltmeisterin am Schwebebalken, hatte die bisherige Saison wegen Hüftproblemen verpasst.

Kevric feiert nach 14 Monaten Comeback

Für eine Erfolgsgeschichte sorgte auch Helen Kevric. In Hannover feierte auch sie ihr Comeback nach 14 Monaten und brillierte gleich wieder am Stufenbarren mit 14,833 Punkten. Das im Vorfeld ausgerufene Ziel, zurück zu alter Form zu finden, hatte sie nach ihrer schweren Knieverletzung damit allemal erreicht.