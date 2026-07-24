Die Finals: Kuriose Hosen-Panne beim Schwimmen

Benjamin Zügner 24.07.2026 • 19:43 Uhr Romeo Leon Brück reißt bei den Finals in Hannover kurz vor dem Rennen die Hose. Seine Schwimm-Konkurrenz muss auf ihn warten.

Was für eine Panne bei „Die Finals“: Gerade wollte Romeo Leon Brück auf Startbahn eins im Hannoveraner Stadtbad in sein Finale über die 200 Meter Brust-Kombination starten, da passierte ihm ein bitteres Malheur. Seine Hose riss.

Auf den TV-Bildern in der ARD war zu sehen, wie sich Brück an die Veranstalter wandte und umgehend ein schwarzes Handtuch gereicht bekam, das er um seine Hüfte legte, um mögliche Entblößungen zu vermeiden.

Kommentator Tom Bartels musste schmunzeln: „Da ist drüben komplett die Hose aufgerissen. Das weiß ich nicht, ob das so werden kann.“

Der weitere Prozess? „Jetzt muss die Ersatzhose angezogen werden“, kommentierte Bartels: „Und das ganze Feld darf warten. Ich hoffe, dass er das relativ schnell hinkriegt.“

Die Finals: Schwimm-Finale verzögert sich

Der Jugendathlet vom SSV Ulm lief folglich im Laufschritt aus der Schwimmhalle, um sich seine Ersatzhose überzustreifen. Die Konkurrenz musste indes warten und zog sich abermals die Aufwärmjacken an.