Olympiasiegerin Varfolomeev dominiert die Konkurrenz

SID 25.07.2026 • 18:58 Uhr Darja Varfolomeev ist erneut deutsche Meisterin. Bei der WM-Generalprobe in Hannover lässt die Olympiasiegerin die Konkurrenz weit hinter sich.

Sportgymnastin Darja Varfolomeev ist bei den Finals in Hannover wenig überraschend erneut deutsche Meisterin im Mehrkampf geworden.

Mit insgesamt 118,850 Punkten ließ die Olympiasiegerin ihre Konkurrentinnen bei der WM-Generalprobe deutlich hinter sich und sicherte sich ihren fünften Mehrkampf-DM-Titel in Folge.

Varfolomeev dominiert WM-Qualifikation klar

Die 19-Jährige vom TSV Schmiden erzielte in allen vier Einzeldisziplinen Reifen, Ball, Keulen und Band die meisten Punkte und gewann somit klar vor Lada Pusch (112,100) und Anastasia Simakova (110,350).

Damit war die interne WM-Qualifikation, in diesem Jahr in Form des DM-Mehrkampfes ausgetragen, für Varfolomeev wie erwartet kein Problem.

Die Nominierungen für die Heim-WM in Frankfurt (ab 12. August) gibt der Deutsche Turner Bund (DTB) am Sonntag bekannt. Bei der WM 2025 in Rio de Janeiro gewann Varfolomeev fünf Goldmedaillen, eine davon mit der Mannschaft.