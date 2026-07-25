Slalom-WM: Deutsche Medaille knapp verpasst

SID 25.07.2026 • 23:29 Uhr Das DKV-Team beendet die Wettkämpfe in Oklahoma City mit nur einer Medaille. Ricarda Funk verpasst am letzten Tag eine Medaille denkbar knapp.

Die deutschen Slalomkanutinnen und Slalomkanuten sind am letzten Tag der WM in Oklahoma City leer ausgegangen. In den Kajak-Cross-Wettbewerben erzielte Olympiasiegerin Ricarda Funk mit dem vierten Rang das beste Ergebnis. Die Auswahl des Deutschen Kanu Verbandes reist damit mit nur einer Medaille wieder nach Hause.

Neben Funk, die in den ersten drei Läufen jeweils unter die Top zwei gefahren war und erst im Finale knapp hinter ihren drei Konkurrentinnen zurückblieb, schieden Andrea Herzog (Leipzig) im Viertelfinale und Annkatrin Plochmann (Nürnberg-Fürth) bereits im Vorlauf aus.

Bei den Männern hatten Stefan Hengst (Hamm) und Felix Sachers (Leipzig) Lospech – sie traten im Vorlauf gegeneinander an, beide schieden aus. Marten Konrad war in den Qualifikationsläufen gescheitert.

WM: Nur eine deutsche Medaille

Die einzige deutsche Medaille gab es am dritten Wettkampftag, die Männer hatten im Teamwettbewerb mit dem Canadier Bronze geholt. Bei der WM im Vorjahr in Australien hatte es zwei Silbermedaillen für die Teilnehmenden des DKV gegeben, die letzten Goldmedaillen 2022 bei der Heim-WM in Augsburg.