Bronze! Deutsche Kanuten holen Medaille bei der WM

SID 22.07.2026 • 22:57 Uhr Im Team-Wettbewerb der Männer gibt es die erste WM-Medaille für die Auswahl des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV). Die Frauen gehen leer aus.

Deutschlands Slalomkanuten haben am dritten Wettkampftag der Weltmeisterschaften im US-amerikanischen Oklahoma City die erste Medaille eingefahren.

Im Team-Wettbewerb der Männer fuhren Lennard Tuchscherer, Timo Trummer und Sideris Tasiadis mit +2,42 Sekunden Rückstand auf die Spitze zu Bronze. Gold ging an Großbritannien, Frankreich sicherte sich Silber.

Kanu-WM: Deutsche Frauen gehen leer aus

Die deutschen Frauen gingen dagegen leer aus. Andrea Herzog, Nele Bayn und Lucie Krech belegten den siebten Rang. Gold gewann das US-Team. Bei der WM im Vorjahr in Australien hatten die Teilnehmenden des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) zwei Silbermedaillen geholt.

Die letzten Goldmedaillen hatte es 2022 bei der Heim-WM in Augsburg gegeben.