"Taktisch denken": Patzer motivieren Olympiasiegerin

SID 31.07.2026 • 06:13 Uhr Darja Varfolomeev ist nach ihren wechselhaften Leistungen bei der deutschen Meisterschaft für die Heim-WM überaus motiviert.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev blickt trotz der wechselhaft verlaufenen deutschen Meisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik am vergangenen Wochenende optimistisch in Richtung Heim-WM, die am 12. August in Frankfurt am Main beginnt. Es sei „nicht alles perfekt“ gelaufen, sagte die 19-Jährige bei einem Medientermin des Deutschen Turner-Bundes (DTB) über die nationalen Titelkämpfe in Hannover, jedoch wisse sie nun, „woran wir arbeiten müssen und warum die Fehler passiert sind“.

Varfolomeev, 2024 in Paris im Alter von 17 Jahren Olympiasiegerin, hatte sich am Wochenende zur deutschen Meisterin im Mehrkampf sowie mit dem Reifen und dem Ball gekürt. Vor allem in den Einzelfinals mit dem Band und den Keulen zeigte sie aber auch ungewohnte Schwächen. In Frankfurt geht die elfmalige Weltmeisterin als Titelverteidigerin im Mehrkampf sowie mit den Keulen, dem Ball und dem Band an den Start.

In der kommenden Woche wird Varfolomeev mit ihren Teamkolleginnen am Trainingszentrum in Kienbaum am Feinschliff für die WM arbeiten. Wert gelegt werde dabei auf die „Artistik und die Ausführung“, wie sie sagte: „Ich habe noch ein paar Unsicherheiten. Vielleicht nehmen wir bei der Schwierigkeit etwas weg, vielleicht nehmen wir bei den Elementen etwas dazu. Wir müssen jetzt einfach taktisch denken.“

WM-Medaillenchancen für das deutsche Team

Dass sie sich bis zum Beginn der WM nochmal steigern kann, glaubt auch Isabell Sawade, Teamchefin der Rhythmischen Sportgymnastik im DTB: „Wir wissen, wenn Darja durchturnt, hat sie Medaillenchancen“, sagte sie dem SID. „Aber es kommt auch immer darauf an, was die Konkurrenz macht. Das können wir nicht beeinflussen“, ergänzte sie.

Goldmedaillen würden daher auch innerhalb des Teams nicht als konkretes Ziel ausgerufen: „Wir sagen auch intern: Wir möchten zum Jahreshöhepunkt unsere Bestleistung abliefern“, erklärte Sawade.