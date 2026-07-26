Olympiasiegerin Varfolomeev patzt überraschend

SID 26.07.2026 • 18:34 Uhr Bei der WM-Generalprobe patzt Darja Varfolomeevn in zwei Einzelfinals.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat bei den Finals in Hannover als WM-Generalprobe drei von fünf DM-Titeln in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen.

Einen Tag nach dem erneuten Gold im Mehrkampf holte sich die 19-Jährige vom TSV Schmiden Siege in den Gerätefinals mit Reifen (30,650 Punkte) und Ball (30,700) auch Gold.

Mit den Keulen (26,600) aber blieb Varfolomeev nach Problemen nur der fünfte Rang beim Triumph von Lada Pusch (30,000). Bronze gab es zudem mit dem Band (27,450), den Titel sicherte sich in Viktoria Steinfeld (27,750) ebenfalls eine Vereinskollegin. 2023 und 2025 hatte Varfolomeev jeweils alle nationalen Titel abgeräumt.

Varfolomeev ehrlich: „Energie hat nicht gereicht“

Womöglich habe „die Energie einfach nicht gereicht“, analysierte Varfolomeev anschließend in der ARD. Doch mit Blick auf die WM sei nun klar „welche Schwächen wir jetzt üben können“, um für die Titelkämpfe „alles zu stabilisieren“.

Im Mehrkampf hatte die elfmalige Weltmeisterin tags zuvor die Konkurrentinnen deutlich distanziert. Entsprechend geht das deutsche Team mit Varfolomeev an der Spitze in die Heim-WM ab 12. August in der Frankfurter Festhalle. Neben ihr werden Pusch und Anastasia Simakova die Einzel-Wettbewerbe bestreiten, wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Sonntag mitteilte.