Last Soul Ultra 2026: Sieger steht nach über 630 Kilometern fest!

Maximilian Huber 18.08.2026 • 12:47 Uhr Der Last Soul Ultra 2026 hat einen Sieger gefunden. Der US-amerikanische Extremsportler Mark Dowdle setzt sich gegen den Deutschen Ayyoub "Ello" El Osrouti durch - nach über 630 Kilometern.

Nach über vier Tagen steht beim Last Soul Ultra 2026 der Sieger fest! Der US-amerikanische Extremsportler Mark Dowdle hat den spektakulären Wettbewerb am Dienstagmittag für sich entscheiden können.

Dowdle lief beim Last Soul Ultra über 630 Kilometer und absolvierte seit Freitagmittag 94 Runden à 6,706 Kilometer. Zweiter wurde der Deutsche Ayyoub „Ello“ El Osrouti, der seine 94. Runde nicht innerhalb von einer Stunde beenden konnte.

Last Soul Ultra: Dowdle stellt Rekord auf

Durch den Erfolg des US-Amerikaners wurde ein Rekord aufgestellt: Nie zuvor absolvierte ein Teilnehmer beim Last Soul Ultra über 90 Runden auf deutschem Boden. Der Weltrekord im Format liegt bei 119 Runden, aufgestellt 2025 vom Australier Phil Gore, der deutsche Rekord bei 100 Runden durch Hendrik Boury.

Insgesamt 169 Athleten waren am Freitagmittag zum Extrem-Wettbewerb angetreten. Mit Norman Mascher‑Aspensjö musste sich ein weiterer deutscher Starter als Drittletzter erst nach stolzen 80 Runden geschlagen geben, nachdem er, zusammen mit Landsmann El Osrouti und Dowdle die letztjährige Bestmarke deutlich übertroffen hatte. 2025 war Kim Gottwald der einzige verbliebene Wettkämpfer nach 67 Runden.

Auch André Schürrle nahm schon teil

Beim Last Soul Ultra muss man binnen einer Stunde die besagte Strecke von 6,706 Kilometern zurücklegen. Wer dafür weniger als 60 Minuten braucht, nutzt die restliche Zeit für Essen, Trinken, Schlafen oder einen Toilettenbesuch. Jede Stunde wiederholt sich das Ganze. Wer die Distanz nicht mehr in der vorgegebenen Zeit schafft, fliegt raus. Ein Ziel gibt es in dem Sinn also nicht, sondern es gewinnt die Person, die am längsten durchhält.

Diese Art des Ultramarathons wurde 2011 von Extremsportler Gary Cantrell ins Leben gerufen und im Jahr 2025 von Ex-Fußballer André Schürrle und Extremsport-Influencer Kim Gottwald zum ersten Mal in Bornheim ausgetragen.