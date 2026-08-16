Nächste Medaille für deutsche Ausnahmeathletin

SID 16.08.2026 • 12:58 Uhr Die Mehrkampfweltmeisterin und Olympiasiegerin Varfolomeev holt die nächste Heim-Medaille.

Nächste Medaille für Darja Varfolomeev bei der Heim-WM: Die Ausnahmeathletin der Rhythmischen Sportgymnastik sicherte sich am Sonntagmittag im Gerätefinale mit dem Reifen dank 30,400 Punkten Bronze. Gold ging in Frankfurt am Main an die Ukrainerin Taisiia Onofriitschuk (30,700), Silber an die italienische Titelverteidigerin Sofia Raffaeli (30,500).

Am Freitag bereits hatte sich Varfolomeev, Olympiasiegerin von 2024, den prestigeträchtigen Titel im Mehrkampf gesichert – zum bereits dritten Mal nacheinander. Mit diesem Erfolg bescherte Varfolomeev Deutschland zugleich einen ersten Quotenplatz für die Spiele 2028 in Los Angeles.

Varfolomeev sichert sich nächste Medaille

Wichtig seien Schlaf und Regeneration, hatte Varfolomeev nach ihrem Triumph gesagt – zum Feiern blieb zunächst keine Zeit. „Volle Konzentration für die drei Finals“ lautete ihr Motto mit Blick auf den Sonntag. Die Siegerehrung in der Frankfurter Festhalle hatte sie am späten Freitagabend dennoch in vollen Zügen genießen können: „Es war mein Traum, mit Deutschland die Hymne zu singen“, hatte die 19-Jährige gesagt.