Gold-Gala von deutscher Olympiasiegerin bei Heimspiel

SID 14.08.2026 • 20:57 Uhr Die Olympiasiegerin wird ihrer Favoritinnenrolle in Frankfurt am Main gerecht - und verteidigt ihren Titel.

Krönung beim Heimspiel: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat ihren Mehrkampftitel bei der WM in Frankfurt am Main erfolgreich verteidigt. Die 19-Jährige setzte sich am Freitagabend dank einer beeindruckenden Vorstellung mit 119,500 Punkten vor der Bulgarin Stiliana Nikolowa (117,600) und der Italienerin Sofia Raffaeli (117,550) durch. Für Varfolomeev ist es das zwölfte WM-Gold ihrer Karriere.

Sie wolle „mit voller Kraft“ in die Halle kommen, hatte Varfolomeev am Vortag angekündigt. In der ausverkauften Frankfurter Festhalle unterliefen der Athletin vom TSV Schmiden vor 4250 Zuschauern allerdings zunächst leichte Schwächen mit dem Reifen, mit dem Ball präsentierte sie sich dann aber enorm stark.

Darja Varfolomeev holt Gold in Frankfurt

Auf Zwischenrang drei liegend startete sie in ihre Keulenübung, bewies erneut eindrucksvoll ihre Klasse – und übernahm die Führung. Auch bei ihrer finalen Vorstellung mit dem Band behielt Varfolomeev die Nerven und ließ sich danach von keiner Konkurrentin mehr vom Spitzenrang verdrängen.

Bereits in der Qualifikation hatte sich Varfolomeev in der Mehrkampfwertung vor der gesamten Konkurrenz behauptet. Die gebürtige Russin feierte in Frankfurt ihren dritten WM-Titel im Mehrkampf hintereinander: Schon 2023 in Valencia und 2025 in Rio de Janeiro hatte sie jeweils gesiegt.