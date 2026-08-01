Rudern-EM: Gold für Deutschland!

SID 01.08.2026 • 13:26 Uhr Das deutsche Team trumpft bei der Ruder-EM auf. Am Samstag werden mehrere Medaillen gewonnen - unter anderem Gold im Männer-Doppelvierer.

Der Männer-Doppelvierer hat Gold bei den Ruder-Europameisterschaften gewonnen und damit einen überragenden Tag des deutschen Teams gekrönt! Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee setzten sich am Samstag vor Polen und Kroatien durch, es war die vierte Medaille für Deutschland im norditalienischen Varese.

Zuvor hatten sowohl Hannah Reif, Paula Hartmann, Annabelle Bachmann und Pia Greiten im Frauen-Vierer als auch Maren Völz, Juliane Faralisch, Johanna Debus und Frauke Hundeling im Doppelvierer Silber gewonnen. Im Männer-Vierer sicherten sich zudem Jasper Angl, Benedict Eggeling, Mark Hinrichs und René Schmela Bronze.

Ruder-EM: Holt Zeidler auch Gold?

Im bulgarischen Plowdiw hatte vor einem Jahr der Frauen-Doppelvierer mit Silber für die einzige deutsche Medaille in den olympischen Bootsklassen gesorgt.

Am Sonntag könnten nun weitere Edelmetalle folgen. Um 12.52 Uhr MESZ rudert Olympiasieger Oliver Zeidler, der nach einem dominanten Auftritt in das Finale im Einer einzog, um seinen vierten EM-Titel nach 2019, 2021 und 2024. 2025 hatte er mit Blick auf sein Studium auf einen Start verzichtet.

Wenige Minuten zuvor will der Deutschland-Achter seine Durststrecke beenden (12.07 Uhr MESZ). Nach sechs Jahren ohne Sieg bei einer großen Regatta will das deutsche Flaggschiff zumindest wieder eine Medaille. Seit dem EM-Gold von 2020 wartet der Achter vergeblich auf einen Titel.