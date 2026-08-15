Deutscher Gold-Coup bei Turn-EM!

SID 15.08.2026 • 16:45 Uhr Die 18-Jährige Helen Kevric setzt nach ihren beiden deutschen Meistertiteln ein weiteres Ausrufezeichen. Karina Schönmaier gewinnt nach 2025 ihre zweite EM-Medaille.

Rückkehrerin Helen Kevric hat sich bei der Turn-EM in ihrer Paradedisziplin am Stufenbarren erstmals zur Europameisterin gekrönt. Gemeinsam mit Karina Schönmaier, die Silber am Sprung gewann, bescherte sie dem Deutschen Turner-Bund (DTB) nach dem Mehrkampf am Donnerstag die ersten Medaillen bei den Titelkämpfen in Zagreb.

Kevric (18), die sich erst Ende Juli nach langer Verletzungspause mit zwei deutschen Meistertiteln zurückgemeldet und die Qualifikation an ihrem Paradegerät als Beste abgeschlossen hatte, sicherte sich mit 14,766 Punkten Gold vor Elisa Ioro aus Italien (14,533) und der Russin Anna Kalmykowa (14,366). Für die Athletin vom MTV Stuttgart ist es die erste Einzelmedaille bei Europameisterschaften.

Schönmaier (21), Europameisterin bei der Heim-EM 2025 in Leipzig, war als Titelverteidigerin in die Entscheidung am Sprung gegangen, musste sich aber mit 14,016 Punkten der Russin Angelina Melnikowa (14,333) geschlagen geben. Bronze ging wie schon am Stufenbarren an Kalmykowa (13,766).

Turn-EM: Schäfer-Betz ohne Schwebebalken-Medaille

Im Gerätfinale am Schwebebalken landete die ehemalige Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (29) nach Abzügen für eine zeitliche Überschreitung mit 13,633 Punkten auf Rang vier. Gold ging an Elena Colas aus Frankreich (13,933) vor Manila Esposito aus Italien (13,833).

Mehrkampfeuropameisterin Melnikowa sicherte sich mit Bronze (13,700) ihre insgesamt dritte Medaille in Zagreb. Für das Finale am Boden hat sich keine deutsche Starterin qualifiziert.