Finnland verweigert Visa für russische Sportler

Das skandinavische Land schiebt dem Start russischer Athleten einen Riegel vor. Die Haltung ist deutlich.

Russische Sportler werden bis zum Kriegsende in der Ukraine nicht bei Wettkämpfen in Finnland antreten können. Die finnische Regierung kündigte am Donnerstag an, die Visavergabe für Athletinnen und Athleten aus Russland einzuschränken.

„Solange Russlands Angriffskrieg andauert, haben russische Sportler in Finnland nichts zu suchen. Ihre Einreise würde eine Gefahr für die internationalen Beziehungen Finnlands darstellen“, sagte Außenministerin Elina Valtonen in einer Stellungnahme.

Finnland verschärft Einreisebeschränkungen

Der zum 16. November in Kraft tretende Beschluss sieht verschärfte Einreisebeschränkungen für russische Staatsbürger vor, die sich für eine kurzfristige, visumspflichtige Beschäftigung in Finnland bewerben, einschließlich des Profisports. Demnach dürfen nur noch russische Staatsbürger einreisen, „die für die nationalen Interessen Finnlands von wesentlicher Bedeutung sind, wie beispielsweise die Versorgungssicherheit“, hieß es weiter.

Damit werden unter anderem beim Weltcup der Skispringer, Nordischen Kombinierer und Skilangläufer in Kuusamo (27. bis 29. November) keine Russen antreten können. Im Frühjahr gibt es bei den Nordischen weitere Weltcups in Finnland. Beim Weltcup-Start der Biathleten in Kontiolahti (26. bis 29. November) sind wegen der weiter harten Linie des Weltverbandes IBU ohnehin keine russischen Athleten startberechtigt, dementsprechend haben die neuen Visa-Richtlinien hierauf keinen Einfluss.

Finnland war zuletzt bereits einer der Anführer beim internationalen Protest gegen die Wiederzulassung Russlands für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland. Die Skandinavier hatten gemeinsam mit Dänemark, Norwegen, Schweden und Tschechien erklärt, bei der WM nicht gegen die russische Mannschaft anzutreten. „Russland nutzt den Sport als Propagandainstrument und versucht, mit Hilfe des Sports die Ziele seines illegalen Angriffskriegs voranzutreiben“, betonte die finnische Regierung.