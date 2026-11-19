Nach Luke Littler erwischt es auch Luke Humphries: Der englische Underdog Tom Sykes schickt seinen Landsmann in Wolverhampton nach Hause.

Sensation beim Grand Slam of Darts! Einen Tag nach dem Aus von Weltmeister Luke Luttler gegen Jermaine Wattimena ist Ex-Champion Luke Humphries eine noch dickere Überraschung widerfahren.

Tom Sykes, die Nummer 81 der PDC Order of Merit, hat seinen Landsmann bei dem Major-Turnier in Wolverhampton (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) völlig unerwartet nach Hause geschickt. In einem hochklassigen Duell gewann Sykes im Decider mit 10:9 und zog damit erstmals ins Viertelfinale eines großen Turniers ein.

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