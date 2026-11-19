Thomas Müller steigt als Inhaber ins Golf-Business ein. Der frühere Bayern-Star soll bereits seit Jahren Kunde des Unternehmens gewesen sein.

Thomas Müller übt künftig auch die Rolle des Firmenchefs aus: Der Fußball-Weltmeister von 2014 ist neuer Inhaber der HoleInOne Fitting GmbH (HIO). Das Unternehmen hat sich auf die individuelle Anpassung von Golfschlägern spezialisiert.

Für Müller ist der Schritt naheliegend: Der frühere Bayern-Star gilt als leidenschaftlicher Golfer, spielt mit einem Handicap von 2 und war laut Firmenangaben bereits seit Jahren Kunde von HIO. Nun sei daraus eine „unternehmerische Partnerschaft“ entstanden.

Thomas Müller ist leidenschaftlicher Golfer Thomas Müller ist leidenschaftlicher Golfer © IMAGO/Steinbrenner

Auf der Unternehmenswebseite erklärt Müller seine Beweggründe: „Ich weiß selbst, wie viel Freude Golf machen kann, aber auch, wie sehr einen dieser Sport manchmal zur Verzweiflung bringt. Ich habe über die Jahre viel ausprobiert und dabei erlebt, welchen Unterschied die richtigen Golfschläger machen können.“

Müller: „Noch mehr Menschen für besseres Golf begeistern“

Bei HIO habe ihn von Anfang an begeistert, „mit welcher Leidenschaft und Expertise hier gearbeitet wird. Jetzt haben wir die Chance, gemeinsam etwas wirklich Besonderes daraus zu machen und noch mehr Menschen für besseres Golf zu begeistern.“

Das 2009 gegründete Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 30 Mitarbeitende und betreibt Standorte in München, Hamburg sowie in der Schweiz.

DEINE MEINUNG

Für Müller ist es nicht das erste Engagement als Unternehmer. Der Offensivspieler der Vancouver Whitecaps hält bereits Beteiligungen an mehreren Firmen, darunter Unternehmen aus dem Bereich pflanzenbasierter Lebensmittel sowie ein Start-up für Kindermöbel.